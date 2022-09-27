Смоленск, 27 сентября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Вопросы инвестиционного развития и меры поддержки потенциальным и действующим инвесторам обсуждались на еженедельном рабочем совещании в администрации Смоленской области, которое 26 сентября провёл губернатор Алексей Островский. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Смоленской области Совещание в администрации Смоленской области

Начальник департамента промышленности и торговли Игорь Соколов рассказал о реализации в регионе меры поддержки инвесторов в виде предоставления им земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов. Основное условие предоставления участков — на них должны будут располагаться производственные мощности предприятий, работающих в рамках импортозамещения. Данная мера в Смоленской области принята в соответствии с поручениями правительства РФ и Минппромторга РФ по развитию импортозамещения в условиях введенных ограничительных мер со стороны иностранных государств и международных организаций.

Игорь Соколов пояснил, что департаментом промышленности и торговли были проанализированы приоритетные для Смоленской области отрасли по линии импортозамещения, и на основании результатов анализа был сформирован список видов производимой продукции, под которые предприятиям предоставляется земельный участок без конкурсных процедур.

Как уточнил заместитель губернатора Алексей Стрельцов, мера по предоставлению земельного участка будет реализовываться оперативно, без бюрократических барьеров.

«Уважаемые инвесторы! Вы должны знать, что на территории Смоленской области горит «зеленый свет» как для резидентов нашего региона, так и для тех, кто только собирается прийти на территорию субъекта для успешной реализации конкретных инвестиционных программ и проектов. Обращайтесь за консультациями и сопровождением в департамент инвестиционного развития», — обратился к представителям бизнеса губернатор Алексей Островский.

Глава региона подчеркнул, что регион будет оказывать максимальное содействие инвесторам, реализующим программу импортозамещения.