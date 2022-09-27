Ярославль, 27 сентября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Стало известно возможное распределение постов в муниципалитете Ярославля нового созыва, избранного 11 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в источники в представительном органе.

муниципалитет Ярославля Константин Шлапак и Александр Забирко

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на пост председателя согласован депутат Сергей Калинин, строитель-бизнесмен, в прошлом — заместитель мэра Ярославля. При этом число заместителей председателя увеличится — их будет двое (сейчас один).

На эти посты согласованы Алексей Малютин (депутат, в прошлом — председатель муниципалитета и и. о. мэра Ярославля) и Олег Ненилин. Ненилин при этом сохранит пост председателя комиссии по по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка. Алексей Малютин также усилится — он возглавит комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Сохранит пост Илья Горохов (в прошлом известный хоккеист, сейчас дорожный подрядчик), он возглавит постоянную комиссию по социальной политике. Без перемен и в комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике — её председателем останется Сергей Смоленский.

Постоянную комиссию по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью возглавит Александр Забирко. А вот вокруг поста постоянной комиссии по экономике и развитию города ещё идут дискуссии. Возможно, там на голосование будет выдвинуто две кандидатуры, одна из которых — глава комиссии в прошлом созыве Константин Шлапак.

Новым депутатам, вероятно, пока придётся довольствоваться постами зампредов и набираться опыта, глядя на старших товарищей.