Париж, , 09:46 — REGNUM После заседания совета министров Брюно Ле Мэр, министр экономики и финансов Франции, заявил, что не хочет «оставлять сомнений в решимости снизить долг», передает BFM TV.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

«Мы должны восстановить наши государственные финансы, чтобы противостоять всему, что может произойти в ближайшие годы», — отметил министр экономики, упомянув сокращение государственных расходов, а также достижение полной занятости к 2027 году.

Министр экономики Франции также отметил важность структурных реформ.

«Мы продолжим в ближайшие пять лет», — предупредил Брюно Ле Мэр.

«Мы продолжим реформу страхования от безработицы. Мы также будем реализовывать пенсионную реформу», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет 2023 года во Франции предусматривает создание 10 764 дополнительных должностей для государственных служащих.

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