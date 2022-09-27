Саратов, 27 сентября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Количество преступлений в отношении детей и подростков в Саратовской области за восемь месяцев 2022 года снизилось на 10%. Об этом 27 сентября сообщает министерство информации и массовых коммуникаций со ссылкой на данные межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Саратовской области.

Похищение ребенка

Преступления в отношении детей в Саратовской области сократились с 1356 до 1216, из них более половины приходится на неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних (56,3%, или 685 преступлений). Зарегистрировано на 45% меньше преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков (14%, или 169 преступлений).

В летнее время в 2022 году трудоустроили почти на 100 состоящих на учете в отделе полиции подростков больше, чем в прошлом году.

С октября начнется апробация автоматизированной информационной системы, позволяющей специалистам системы профилактики оказывать помощь семьям и детям, нуждающимся в помощи, состоящим на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Участие в проекте примут все детские сады, школы, поликлиники и другие органы системы профилактики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, жителя города Балошова Саратовской области признали виновным и приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима за совершение преступления против половой свободы и неприкосновенности ребенка.

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