Донецк, 27 сентября 2022, 09:46 — REGNUM Боевики ВСУ обстреляли Зайцево и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 27 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 сентября вооруженные формирования бандеровцев обстреляли населённые пункты Минеральное и Яковлевка в Донецкой Народной Республике.
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