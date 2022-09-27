Донецк, 27 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Зайцево и Гольмовский в Донецкой Народной Республике, сообщили 27 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09:00 (совпадает с мск) — н. п. Дылеевка — н. п. Зайцево: выпущено 5 снарядов калибра 152 мм; 09:05 — н. п. Озаряновка — н. п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 сентября вооруженные формирования бандеровцев обстреляли населённые пункты Минеральное и Яковлевка в Донецкой Народной Республике.

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