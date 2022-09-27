* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:45 — REGNUM В афганской провинции Парван талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перемещают более 100 автомобилей, техники и оборудования с аэродрома Баграм в неизвестном направлении. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Авиабаза Баграм (сс) U.S. Air Force. Staff Sgt. Whitney Amstutz

Источники сообщили, что радикалы вывезли с этой военной базы десятки грузовых автомобилей, в том числе трейлеров, оборудование и припасы. По словам собеседников, всю вторую половину дня 26 сентября талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) непрерывно вывозили контейнеры, сборные дома, больничное оборудование и различную технику.

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Вывоз производился в условиях строгих мер безопасности в сопровождении автомобилей, полных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пока неясно, куда вывезено все это имущество. Радикалы ничего не заявили по этому поводу.

Следует отметить, что аэродром Баграм в последние 20 лет был крупнейшей базой международных сил.

На военной базе, помимо воинских частей НАТО, имелся хорошо оборудованный госпиталь, который предоставлял людям редкие виды медицинских услуг.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, на аэродроме Баграм были размещены в основном талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Гильменда и Кандагара.