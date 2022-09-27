Орел, , 09:45 — REGNUM Обвиняемый в совершении убийства троих детей, а также ряда других преступлений, на территории Орловской области, предстанет перед судом, сообщили 27 сентября в пресс-службе Следственного комитета России.

Следственный комитет России Иван Шилов © ИА REGNUM

Следствие по уголовному делу в отношении Шавката Ш. завершили следственные органы Орловской области. Мужчина был задержан летом 2021 года по подозрению в убийстве девятилетней Виктории Г. В ходе следствия выяснилось, что он причастен к ряду других преступлений, в том числе к убийствам ещё двоих детей.

Девятилетняя Вика Г. пропала в селе Казарь Залегощенского района Орловской области в июне 2021 года. Девочка ушла из дома и не вернулась, велись активные поиски ребёнка. Параллельно работу начали следователи, которые заподозрили в причастности к убийству девочки 61-летнего соседа её семьи. Шавкат Ш. дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления и указал место нахождения тела — убитую им девочку он закопал в подвале многоквартирного дома, в котором жил.

По данным следствия, Ш. причастен к целому ряду других преступлений, в том числе — убийствам. Так, в июле 2005 года в селе Казарь Залегощенского района Орловской области пропал 11-летний мальчик. При проверке этой информации Ш. дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления и указал место нахождения тела. В указанном им месте были обнаружены останки мальчика. Как пояснил обвиняемый, он напал на мальчика, когда тот пошёл в лес за грибами, изнасиловал и задушил его.

Также, полагают следователи, в апреле 2000 года Ш. совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении шестилетнего мальчика, после чего задушил его. В сентябре 2003 года изнасиловал и задушил молодую женщину. С этими двумя своими жертвами он знаком не был.

Ш. обвиняется также в совершении преступления против половой неприкосновенности трех несовершеннолетних девочек.

Сам он полностью признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.