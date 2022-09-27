Лос-Анджелес, США, , 09:44 — REGNUM В сети появилась информация о хронометраже кинокомикса Marvel «Чёрная пантера: Ваканда навсегда». Об этом 27 сентября сообщает портал Comicbook.

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Длительность будущего фильма режиссёра Райана Куглера составит 2 часа и 41 минуту. Таким образом, по показателю хронометража сиквел «Чёрной пантеры» обойдёт все другие картины четвёртой фазы расширенной киновселенной Marvel. Отметим, что пока самой длинной лентой этой фазы являются «Вечные» Хлои Чжао (2 хаса и 36 минут).

Напомним, премьера фильма «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» состоится в США 11 ноября 2022 года. В проекте актёры Летиша Райт, Лупита Нионго, Данай Гурира, Мартин Фримен и другие известные актёры.

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