Улан-Удэ, 27 сентября, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Большинство призванных в рамках частичной мобилизации жители Бурятии идут в военкоматы с боевым настроем, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Бадмаев ИА REGNUM Военкомат в Бурятии

Мобилизованные в коридорах военного комиссариата чаще всего немногословны. Одного из мужчин зовут Ринчин, на вид около 40 лет, по профессии — водитель маршрутки.

«Повестка пришла, вот я и здесь, чего прятаться? Добровольцем наверное не пошёл бы, но если призвали, значит, так надо», — отметил он.

Второй призванный — Константин, 35 лет. Он рассказал, что отслужил срочную службу после окончания университета. Был водителем грузового автомобиля.

«Повестка пришла вечером. Ну что же, повоюем…», — лаконично заключил он.

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