Саранск, 27 сентября, 2022, 09:43 — ИА Регнум. По инициативе властей Мордовии в рамках частичной мобилизации будет сформирован мордовский батальон, в котором будут служить только уроженцы республики. Об этом сообщил главный военный комиссар региона Игорь Тихомиров.

пресс-служба правительства Мордовии Глава Мордовии Артем Здунов на встрече с родственниками призывников

«Это предложение поддержано руководством воинской части, штабом Центрального военного округа», — отметил военком и заверил, что будет предприниматься все возможное, чтобы земляки служили в одном подразделении.

Глава Мордовии Артем Здунов, общаясь с родственниками призывников, которые отправляются из региона, подчеркнул, что республика обеспечит своих бойцов всем необходимым. С командирами воинских подразделений налажена связь, все недостающее и требующееся будет оперативно доставляться.

Как сообщало ИА REGNUM, на горячую телефонную линию по вопросам частичной мобилизации в Мордовии поступило около 2,5 тыс. обращений. В том числе, жители обратились, рассказав о 150 уникальных ситуациях, которые были рассмотрены в сотрудничестве с военным комиссариатом.

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