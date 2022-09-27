Оттава, 27 сентября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. Канада не оставит без внимания смерть 22-летней иранки Махсы Амини, задержанной так называемой полицией нравов Ирана, заявил 26 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо, как передает агентство Reuters.

(сс) Presidencia de la República Mexicana Джастин Трюдо

«Мы вновь и вновь видим, как Иран пренебрегает правами человека. Сейчас мы видим это на примере смерти Махсы Амини и подавления протестов», — сказал Трюдо журналистам в Оттаве.

После смерти Махсы Амини в Иране вспыхнули массовые протесты, поддержанные в Париже и Лондоне. Во время беспорядков в Иране, по сообщениям СМИ, погибло уже более 40 человек.

«Сегодня я объявляю, что мы введем санкции против десятков физических и юридических лиц, включая так называемую иранскую полицию нравов», — сказал Трюдо.

До него аналогичное заявление сделала министр иностранных дел Канады Мелани Жоли во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.