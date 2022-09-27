Астана, 27 сентября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Казахстану нужно сохранять хорошие отношения с соседними странами, так как это является залогом спокойствия. Об этом 27 сентября заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Туркестанской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос», — сказал Токаев.

Он сообщил, что дал соответствующие распоряжения правительству. Президент заявил, что нужно проявлять гуманность и не поддаваться панике. Токаев пообещал, что приезжим окажут помощь, но «они не получат никаких преференций».

«Мы проведём переговоры с российской стороной и будем решать эту проблему в интересах нашей страны», — заявил глава государства.

Токаев подчеркнул, что казахстанцам нужно проявлять единство. Он призвал сохранить мир в стране.

Напомним, ранее в ФСБ РФ сообщили, что попытки проезда подлежащих мобилизации граждан пресекаются на границе РФ и Казахстана в Курганской области. А к пограничному пункту «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе отправили БТР для усиления правопорядка в случае, если кто-то попытается прорваться на пункте пропуска и без оформления пограничных формальностей покинуть страну.