Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Продолжается регулярная отправка мобилизованных жителей Санкт-Петербурга в воинские части и подразделения. Так, очередной автобус с военнообязанными, подлежащими частичной мобилизации, покинул военный комиссариат Фрунзенского района, сообщили 27 сентября в пресс-службе Западного военного округа.

Проводы мобилизованных Татьяна Титаева © ИА Regnum

После призыва по частичной мобилизации мужчин отправляют на переподготовку по военно-учётным специальностям. В учебных частях их обеспечивают всем необходимым. При этом мобилизованные граждане получили перед отправкой ответы на все интересующие вопросы.

«Хотел бы поблагодарить за своевременную явку по повесткам. Хотел вам пожелать хорошей службы, в семьи вернуться домой», — заявил представитель военкомата перед отправкой одной из групп.

При этом мобилизованные осознают возложенные на них обязанности. Многие понимают, что людям в Донбассе и регионах быв. УССР нужна их помощь.

Видео: пресс-служба Западного военного округа

Ранее ИА REGNUM рассказывало, как состоялись проводы мобилизованных в Калининском районе Санкт-Петербурга.

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