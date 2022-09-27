Санкт-Петербург, 27 сентября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Продолжается регулярная отправка мобилизованных жителей Санкт-Петербурга в воинские части и подразделения. Так, очередной автобус с военнообязанными, подлежащими частичной мобилизации, покинул военный комиссариат Фрунзенского района, сообщили 27 сентября в пресс-службе Западного военного округа.

Татьяна Титаева ИА Regnum Проводы мобилизованных

После призыва по частичной мобилизации мужчин отправляют на переподготовку по военно-учётным специальностям. В учебных частях их обеспечивают всем необходимым. При этом мобилизованные граждане получили перед отправкой ответы на все интересующие вопросы.

«Хотел бы поблагодарить за своевременную явку по повесткам. Хотел вам пожелать хорошей службы, в семьи вернуться домой», — заявил представитель военкомата перед отправкой одной из групп.

При этом мобилизованные осознают возложенные на них обязанности. Многие понимают, что людям в Донбассе и регионах быв. УССР нужна их помощь.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3707940" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее ИА REGNUM рассказывало, как состоялись проводы мобилизованных в Калининском районе Санкт-Петербурга.