Бейрут, , 09:40 — REGNUM Парламент Ливана принял бюджет на 2022 год с учетом обменного курса для доходов от таможенных налогов, который намного ниже рыночной стоимости ливанского фунта, сообщает агентство Reuters.

Ливан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Это условие не соответствует пунктам экономической реформы, навязываемым со стороны Международного валютного фонда (МВФ), который заключил соответствующее соглашение с ливанскими властями в апреле.

Парламент утвердил курс 15 000 ливанских фунтов за доллар США, в то время как рыночный курс составляет около 37 000 ливанских фунтов. Расходы бюджета по итогам 2022 года должны составить 41 трлн ливанских фунтов ($1,1 млрд), а доходы — 30 трлн ливанских фунтов ($0,8 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября МВФ обвинил Палату представителей и правительство Ливана в затягивании финансовых реформ, которые требуют от Бейрута в фонде.

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