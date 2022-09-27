Бейрут, 27 сентября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Парламент Ливана принял бюджет на 2022 год с учетом обменного курса для доходов от таможенных налогов, который намного ниже рыночной стоимости ливанского фунта, сообщает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ливан

Это условие не соответствует пунктам экономической реформы, навязываемым со стороны Международного валютного фонда (МВФ), который заключил соответствующее соглашение с ливанскими властями в апреле.

Парламент утвердил курс 15 000 ливанских фунтов за доллар США, в то время как рыночный курс составляет около 37 000 ливанских фунтов. Расходы бюджета по итогам 2022 года должны составить 41 трлн ливанских фунтов ($1,1 млрд), а доходы — 30 трлн ливанских фунтов ($0,8 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября МВФ обвинил Палату представителей и правительство Ливана в затягивании финансовых реформ, которые требуют от Бейрута в фонде.