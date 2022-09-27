Ярославль, 27 сентября 2022, 09:59 — REGNUM В Ярославле женщина отдала мошенникам миллион рублей, пытаясь устроиться на работу. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.
50-летняя жительница столицы региона обратилась в полицию, сообщив, что пострадала от мошенников.
Затем, следуя дальнейшим указаниям, женщина установила ещё одно приложение на телефон, а затем взяла кредит на миллион рублей. Столкнулась с подобным и другая ярославна, однако она перевела только 49 тысяч рублей.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела.