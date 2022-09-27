Ярославль, 27 сентября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Ярославле женщина отдала мошенникам миллион рублей, пытаясь устроиться на работу. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Don Hankins Интернет-мошенничество

50-летняя жительница столицы региона обратилась в полицию, сообщив, что пострадала от мошенников.

«Заявительница пояснила, что ранее в сети Интернет разместила объявление о поиске работы. Ей в мессенджере написала неизвестная. Под предлогом оплаты сбора за предоставление дистанционной работы с банками, убедила установить на телефон приложение и перевести с банковской карты более 6 тысяч рублей на указанный счет», — рассказали в полиции.

Затем, следуя дальнейшим указаниям, женщина установила ещё одно приложение на телефон, а затем взяла кредит на миллион рублей. Столкнулась с подобным и другая ярославна, однако она перевела только 49 тысяч рублей.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела.