Сеул, , 09:40 — REGNUM В Южной Корее на протяжении двух месяцев фиксируют снижение инфляционных ожиданий населения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Инфляция Pixabay.com

Согласно опубликованным данным, жители страны предполагают, что инфляция в 2023 году составит 4,2%, что на 0,1% меньше предыдущего прогноза.

«Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики в крупных странах и растущую экономическую неопределенность, инфляция замедлилась из-за падения мировых цен на нефть, роста занятости и потребления в сфере услуг внутри страны», — сообщил представитель ЦБ Южной Кореи.

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