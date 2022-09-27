Сеул, 27 сентября 2022, 09:40 — REGNUM В Южной Корее на протяжении двух месяцев фиксируют снижение инфляционных ожиданий населения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.
Согласно опубликованным данным, жители страны предполагают, что инфляция в 2023 году составит 4,2%, что на 0,1% меньше предыдущего прогноза.
«Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики в крупных странах и растущую экономическую неопределенность, инфляция замедлилась из-за падения мировых цен на нефть, роста занятости и потребления в сфере услуг внутри страны», — сообщил представитель ЦБ Южной Кореи.
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