Благовещенск, , 09:43 — REGNUM Жители Амурской области жалуются на резкий рост цен на товары в военных магазинах. В торговых точках пытаются как можно больше заработать на обмундировании и снаряжении, необходимом мобилизованным, написал в своём телеграм-канале глава региона Василий Орлов.

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«Ко мне поступают сообщения от жителей о резком росте цен на снаряжение и обмундирование, которое необходимо мобилизованным. Действия продавцов — недопустимы. Все подобные случаи будем пресекать на корню», — сказал губернатор.

Он поручил министерству экономического развития и управлению антимонопольной службы проводить проверки по каждой жалобе от жителей региона и пресекать действия владельцев магазинов, завышающих цены.

«Мы умеем бороться со спекулянтами. В пандемию и под воздействием санкций отработали механизм контроля до мелочей», — подчеркнул Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области начались учения на полигоне «Екатеринославский». Военнослужащими мотострелковых подразделений выполнены первые боевые стрельбы.