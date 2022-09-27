Благовещенск, 27 сентября 2022, 09:43 — REGNUM Жители Амурской области жалуются на резкий рост цен на товары в военных магазинах. В торговых точках пытаются как можно больше заработать на обмундировании и снаряжении, необходимом мобилизованным, написал в своём телеграм-канале глава региона Василий Орлов.
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Он поручил министерству экономического развития и управлению антимонопольной службы проводить проверки по каждой жалобе от жителей региона и пресекать действия владельцев магазинов, завышающих цены.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области начались учения на полигоне «Екатеринославский». Военнослужащими мотострелковых подразделений выполнены первые боевые стрельбы.