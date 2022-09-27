* ИГ — запрещённая в России организация

Мелитополь, Бывш. УССР, , 09:38 — REGNUM Действия киевских войск похожи на террор со стороны группировок ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщил работающий на референдумах наблюдатель из Сирии Элиас Шахин.

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По его словам, киевские снаряды взрывались около избирательных участков для запугивания граждан, чтобы помешать голосованию.

«Это похоже на террор, который происходил в Сирии руками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они убивали любого, кто с ними не согласен. Поэтому я считаю, что у киевского режима и террористов, которые были в Сирии, одна идеология», — приводит слова наблюдателя РИА Новости.

Шахин отметил, что проголосовавшие граждане рассказывали ему, что делали свой выбор искренне и добровольно.