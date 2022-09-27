Кабул, , 09:37 — REGNUM Хан Джан Алкозай, вице-президент Торгово-промышленной палаты Афганистана, говорит, что китайские компании, несмотря на выражение заинтересованности в инвестициях в Афганистан, не предприняли для этого никаких шагов.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Источники сообщили Bloomberg, что одной из причин является недовольство Китая присутствием уйгурских боевиков в Афганистане.

После встречи с министром горнорудной промышленности правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) посол Китая в Кабуле заявил, что, помимо гуманитарной помощи и помощи в целях развития, Китай будет инвестировать в некоторые месторождения в Афганистане.

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Представители китайских компаний обычно выражали заинтересованность в инвестициях в горнодобывающий сектор на встречах с представителями талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) надеется увеличить свои доходы за счёт привлечения инвестиций от этих компаний.

Но Алкозай считает, что китайские компании практически ничего не делают для инвестиций.

«Китай не инвестировал ни одного афгани, — сказал он агентству Bloomberg. — Многие китайские компании приезжают, знакомятся с нами, проводят исследования, но потом исчезают».

Такое отношение китайских компаний он назвал «раздражающим».

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Два источника сообщили этой сети, что, по мнению Китая, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не предпринимают серьёзных усилий для подавления уйгурских сепаратистов. Кроме того, радикалы потребовали пересмотреть контракты, заключённые с китайскими компаниями предыдущим правительством Афганистана.

Сухейль Шахин, глава политического офиса талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Катаре, не отрицает присутствия Исламского движения Восточного Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уйгурской сепаратистской группировки, в Афганистане, но заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не позволят этой группировке атаковать китайскую территорию.