Иркутск, 27 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Уборка урожая активно идет в 23 сельскохозяйственных районах Приангарья, сообщает 27 сентября телеграм-канал правительства Иркутской области.

M.government.ru Зерно

Всего в регионе скошено и обмолочено 164,7 тыс. га зерновых и зернобобовых культур или 41,2% посевной площади. Валовый сбор составил 372,7 тыс. тонн зерновых культур, в том числе: пшеницы — 170,1 тыс. тонн; ячменя — 137,6 тыс. тонн; овса 53,1 тыс. тонн.

Урожайность по области составляет 22,6 ц/га, что выше показателей на аналогичный дату прошлого года на 1%. План по уборке картофеля выполнен на 89,7%, по уборке овощей на 55%.

В области собрали 14,1 тыс. тонн овощей открытого грунта, что также больше, чем в прошлом году в 1,3 раза.

«Погодные условия нынешнего сельскохозяйственного года сказались благоприятно на развитие посевов и созревание сельскохозяйственных культур. А меры государственной поддержки по стимулированию производства картофеля дают свои результаты. Средняя урожайность картофеля на 26 сентября по региону составляет 206,7 ц с 1 га, что больше прошлого года на 16%.

Урожайность овощей выше на 19% и составляет 293,9 ц с 1 га. Планы на урожай текущего года перед аграриями серьезные. Достойный урожай позволит обеспечит внутренний рынок собственными овощами и картофелем, фуражным зерном», — отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

Как сообщало ИА REGNUM, уборочная кампания стартовала во всех регионах Сибирского федерального округа. По состоянию на 31 августа, убрано около 29,3% площадей, в том числе 16,2% зерновых и зернобобовых культур.

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