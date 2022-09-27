Ульяновск, 27 сентября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвинили в нападении на полицейского и угрозе двум другим стражам порядка. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Охранник

Перед судом предстанет 38-летний житель Новоспасского района, ранее судимый за незаконный сбыт наркотиков.

Правоохранители полагают, что ночью 28 июля 2022 года на площади в посёлке Новоспасское его остановили сотрудники ДПС, заподозрив в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. По данным ведомства, в ответ на законные требования полицейских о прохождении медицинского освидетельствования обвиняемый нанёс одному из них несколько ударов ногами, двум другим угрожал применением насилия.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Материалы переданы в суд.

Напомним, что в мае 2022 года в Ульяновске вступил в силу приговор по делу о нападении на сотрудника управления Росгвардии. Признанный виновным водитель такси получил 2,5 года колонии.

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Как сообщало ИА REGNUM , ранее в Чердаклинском районе Ульяновской области вынесен приговор местному жителю, который после доставки в отдел полиции попытался сбежать из здания и напал на правоохранителя. Злоумышленник получил один год колонии.

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