Донецк, 27 сентября, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, сообщили 27 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:40 (совпадает с мск) — н. п. Новгородское — н. п. Пантелеймоновка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 27 сентября вооруженные формирования бандеровцев обстреляли населённые пункты Минеральное и Яковлевка в Донецкой Народной Республике.

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