Донецк, , 09:36 — REGNUM Для обеспечения безопасности при проведении референдума о воссоединении с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей задействованы бойцы чеченских подразделений. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

В ЛНР готовятся к референдуму Пресс-служба тюменского отделения МГЕР

«Наши воины успешно действуют не только на линии соприкосновения с бандеровцами. Под ответственностью чеченских бойцов и избирательные участки, задействованные в ходе референдума. Они находятся под самой надёжной защитой», — написал чеченский лидер 27 сентября в своем телеграм-канале.

Напомним, референдум по вопросу воссоединения с Россией проходит с 23 по 27 сентября в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях. Жители этих субъектов бывш. УССР могут проголосовать за свое будущее и на территории России. Для них организовано голосование в регионах, где размещены в пунктах временного пребывания вынужденные переселенцы.

Как сообщало ИА REGNUM, Рамзан Кадыров ранее заявил об охране подразделениями из Чечни 19 избирательных участков в Энергодаре (Запорожская обл.)

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