Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Подход секретариата ООН к проблематике бывшей УССР должен быть более взвешенным и беспристрастным. Об этом замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил на встрече в Нью-Йорке с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Стороны предметно обсудили актуальные вопросы международной повестки с акцентом на ситуацию в б. УССР и в Донбассе, в том числе — обстановку вокруг Запорожской АЭС.

«Вершинин настоятельно призвал Ди Карло и её коллег из руководства секретариата ООН к более взвешенной и беспристрастной линии по [связанной с б. УССР] проблематике», — говорится в сообщении постоянного представительства России при ООН.

Также Вершинин и Ди Карло рассмотрели региональные и страновые сюжеты, в числе которых обстановка в Сирии и Ливии, а также отдельные аспекты кадровой политики секретариата ООН.

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