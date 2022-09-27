Москва, 27 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Сегодня, 27 сентября, президент России Владимир Путин поздравил президента Туркмении Сердара Бердымухамедова с Днём независимости, сообщается на сайте Кремля.

Флаг Туркмении

Президент РФ подчеркнул, что отношения между двумя государства, основывающиеся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, вышли на уровень углублённого стратегического партнёрства

«Туркмения следует политике позитивного нейтралитета и вносит весомый вклад в обеспечение безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе», — отметил Путин и пожелал гражданам мира и процветания.

ИА REGNUM ранее сообщало, между Россией и Туркменией сложились особые отношения, заявлял российский президент Владимир Путин.

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