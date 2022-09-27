Париж, , 09:33 — REGNUM В заявлении МИД Франции говорится, что страна изучает со своими европейскими партнерами «варианты, доступные в ответ на новые массовые нарушения прав женщин и прав человека в Иране», передает BFM TV.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Франция осуждает «насильственное подавление» демонстраций в Иране, в результате которых с момента их начала погибло не менее 76 человек, по данным иранской неправительственной организации.

Париж сообщил о «решительном осуждении насильственных репрессий со стороны иранского аппарата безопасности в отношении демонстраций» в Иране.

«Эти жестокие репрессии уже привели к гибели нескольких десятков демонстрантов в последние дни», — осудило французское министерство иностранных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, французская полиция применила слезоточивый газ и использовала тактику борьбы с беспорядками, чтобы помешать сотням протестующих подойти к посольству Ирана в Париже.

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