Самара, 27 сентября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Глава Самарской областиДмитрий Азаров потребовал обеспечить опережающие сроки строительства медицинских учреждений в регионе. Об этом 27 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Планы на 2022 год по возведению объектов здравоохранения были рассмотрены на оперативном совещании в областном правительстве.

По словам министра здравоохранения регионаАрмена Беняна, в 2023 году в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения планируются работы по 21 объекту, из которых два являются объектами капитального строительства и 19 модульных конструкций (врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерский пункт, офисы врачей общей практики).

Сообщается, что в 2023 специалисты продолжат строить поликлинику на 700 посещений в смену в поселке Волгарь Куйбышевского района Самары. Ее возводить начали в мае 2021 года. Сейчас строительная готовность данного объекта составляет порядка 55%, завершить строительство планируется в конце 2023 года.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в Самарской области также планируется построить поликлинику на одну тысячу посещений в смену в поселке Смышляевка Волжского района. Сейчас здесь ведутся проектно-изыскательные работы. Специалисты намерены приступить к строительству данного объекта в декабре 2022 года, а ввести в эксплуатацию этот объект планируется до декабря 2024 года.

Глава региона потребовал обеспечить опережающие сроки строительства с учетом развития территории и высокой потребности в медучреждении.

«Не надо ориентироваться на декабрь. Стройте опережающими темпами. Понимаю, что сложный объект, но сроки нужно сокращать. Минимизируйте, сокращайте сроки. Самое главное — опережающее предоставление качественных медицинских услуг на территориях», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Отмечается, что также будет проработан вопрос о начале реконструкции больницы Красного Креста в Самаре в 2022 году. После проведения ремонтных работ здесь разместят подразделения городской поликлиники № 13 Железнодорожного района. На первом этаже оборудуют детское отделение, на втором и третьем — женскую консультацию.

Сообщается, что в 2023 году выполнят проектирование поликлиники на 250 посещений в смену в сельском поселении Подстепки Ставропольского района, приемно-диагностического корпуса Самарской городской клинической больнице №1 имени Н. И. Пирогова и реконструкции поликлиники в Кинеле. Строительные работы на этих объектах планируют вести в 2024—2025 годах.