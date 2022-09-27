Петропавловск-Камчатский, 27 сентября, 2022, 09:32 — ИА Регнум. На Камчатке на горячую линию по вопросам частичной мобилизации с 22 сентября поступило почти 2 тыс. звонков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Vasherukodelie.ru Оператор Горячей линии

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В крае работает специальная горячая линия, но задать вопросы можно и по единому номеру линии здравоохранения 122.

Как рассказал руководитель единого кол-центра Камчатки Никита Арабей, службу операторов горячей линии усилили в два раза.

Чаще всего жители Камчатки задают вопросы о критериях отбора и попадания под частичную мобилизацию.

Как сообщало ИА REGNUM, двух врачей и водителя скорой помощи мобилизовали на Камчатке для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса. Их направили на прохождение подготовки.