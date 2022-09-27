Санкт-Петербург, 27 сентября, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В поликлиниках Санкт-Петербурге начали вакцинировать горожан интраназальной вакциной от COVID-19, сообщила 27 сентября начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Лариса Соловьева в эфире телеканала «Город+».

Пресс-служба правительства Челябинской области Вакцина

Ранее ИА REGNUM рассказывало, что в Петербург поступила первая партия из 54 тыс. специальных насадок, которые позволяют вакцинироваться не через укол в руку, а распылением вакцины в нос.

«Вакцина распыляется в носовую полость, мы непосредственно вводим препарат в ворота вируса»,— добавила Соловьева уточнив, что вакцинироваться таким способом петербуржцы могут в прививочных пунктах каждого района. Вводимый назально препарат — первая доза вакцины «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»).

Желающим поставить интраназальную вакцину необходимо об этом сообщить при записи на вакцинацию. Пациентам с ревматологическими и супрессивными заболеваниями необходима консультация врачей, чтобы исключить обострение аутоиммунного заболевания.