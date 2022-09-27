Астана, , 09:30 — REGNUM Казахстан в сложившейся напряжённой международной ситуации выбирает позицию, исходя из собственной выгоды. Об этом 27 сентября заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на встрече Главы с общественностью Туркестанской области.

Касым-Жомарт Токаев Akorda.kz

«В такой непростой ситуации Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, в первую очередь, в ООН. Это отвечает нашим национальным интересам», — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что в первую очередь нужно стремиться к благополучию Казахстана и народа. Президент призвал проявить терпение и не поддаваться на провокации.

Напомним, ранее Токаев заявил, что сохранит союзнические отношения с Россией, но Казахстан будет поддерживать санкции западных стран, чтобы не попасть под вторичные санкции.

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