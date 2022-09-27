Тайбэй, 27 сентября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Майк Помпео прибыл на Тайвань, чтобы принять участие в бизнес-форуме Global Taiwan Business Forum. Об этом сообщает центральное информационное агентство острова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помпео

Помпео прибыл на остров 26 сентября, форум пройдёт 27 сентября в южном городе Гаосюн. Инициатор мероприятия — тайбэйская газета «Цзыю шибао».

Ожидается участие в форуме примерно 300 бизнесменов и других участников, в том числе из-за рубежа. Помпео посетит несколько тайваньских высокотехнологичных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший глава Госдепартамента США посещал Тайвань в начале марта. Из рук главы администрации острова Цай Инвэнь Помпео получил орден за большой личный вклад в укрепление двусторонних связей.

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