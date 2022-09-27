Луганск, 27 сентября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Референдум в Луганской Народной Республике практически состоялся, заявил 27 сентября глава республики Леонид Пасечник.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ЛНР Леонид Пасечник

Он проголосовал на референдуме по вопросу воссоединения республики с Российской Федерацией. Напомним, перед заключительным днём голосования явка на референдуме в ЛНР превышала 83%.

«На сегодняшний день, я думаю, референдум уже практически состоялся», — сказал Пасечник.