Саранск, 27 сентября, 2022, 09:27 — ИА Регнум. На горячую телефонную линию по вопросам частичной мобилизации в Мордовии поступило около 2,5 тыс. обращений. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава республики Артем Здунов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

В том числе, жители обратились, рассказав о 150 уникальных ситуациях, которые были рассмотрены в сотрудничестве с военным комиссариатом.

Начала работать круглосуточная горячая линия для психологической поддержки граждан по номеру 8-800-222-09-27.

«Эта помощь сейчас очень нужна семьям призывников», — полагает глава республики.

Кроме того, запущен чат-бот по вопросам мобилизации @Mobilizatsia13_bot для пользователей telegram. Здесь также можно рассказать о своей ситуации и получить ответ от профильных ведомств и военного комиссариата.

Как сообщало ИА REGNUM, приказ военного комиссариата Мордовии о частичной мобилизации был опубликован 21 сентября. Его подписал главный военный комиссар республики полковник Игорь Тихомиров.