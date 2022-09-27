Ярославль, , 09:26 — REGNUM Победителем конкурса на строительство нового корпуска областной детской больницы стала Группа компаний «ЕКС». Об этом собщает портал ЯрНьюс.

Ярославская областная детская больница Odkb76.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство планируется завершить в 2025 году. Стоимость работ, включая проектирование, составит 2,74 миллиарда рублей.

ГК «ЕКС» стала единственным участником конкурса. Подрядчик уже несколько лет активно работает в Ярославле. Сейчас компания строит новый корпус областной онкологической больницы и новую детскую поликлинику во Фрунзенском районе.

Также ГК «ЕКС» реконструировала Добрынинский путепровод и Тутаевское шоссе.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый стационар областной детской больницы в Ярославле обойдётся в 2,7 млрд