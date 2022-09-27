Ярославль, 27 сентября 2022, 09:26 — REGNUM Победителем конкурса на строительство нового корпуска областной детской больницы стала Группа компаний «ЕКС». Об этом собщает портал ЯрНьюс.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство планируется завершить в 2025 году. Стоимость работ, включая проектирование, составит 2,74 миллиарда рублей.
ГК «ЕКС» стала единственным участником конкурса. Подрядчик уже несколько лет активно работает в Ярославле. Сейчас компания строит новый корпус областной онкологической больницы и новую детскую поликлинику во Фрунзенском районе.
Также ГК «ЕКС» реконструировала Добрынинский путепровод и Тутаевское шоссе.
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