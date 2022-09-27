Барнаул, 27 сентября, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 27 сентября известил о переносе праздничных мероприятий, посвящённых 85-летию Алтайского края, сообщает телерам-канал правииельства региона.

Олег Кугаев ИА REGNUM Алтайский край

«В связи с трагическими событиями в Ижевске, а также с учетом необходимости проведения большой и скрупулезной работы на всех уровнях по частичной мобилизации, мною принято решение о переносе торжественного празднования 85-летия Алтайского края.

Юбилей региона мы планировали провести 30 сентября. Много усилий потратили на подготовку, пригласили на торжественное собрание в Барнаул гостей со всего края, из других регионов страны. Однако не брать во внимание эти серьёзнейшие обстоятельства нашей жизни было бы совершенно неверно.

85-летие Алтайского края мы отметим позднее, как только нам позволит ситуация.

Уверен, что все отнесутся с пониманием к такому решению», — сообщил Виктор Томенко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 сентября 2022 года объявил о начале частичной мобилизации и рассказал о её причинах и цели. Мобилизованы будут те, кто служил, имеет боевой опыт.

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