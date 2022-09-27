Вашингтон, 27 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Иран готов работать и сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии по вопросам гарантий по трём иранским ядерным объектам до тех пор, пока МАГАТЭ действует технически, а не политически. Об этом интернет-изданию Al-Monitor заявил глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиан.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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«У агентства есть вопросы о трёх предполагаемых объектах, на которых, по их словам, был обнаружен уран, и мы готовы предоставить ответы на эти вопросы», — сказал Абдоллахиан.

Он подчеркнул, что у Тегерана нет никаких проблем по сотрудничеству или взаимосвязям с агентством.

«И, как вы знаете, наше сотрудничество всё ещё продолжается, особенно когда это касается гарантий, — подчеркнул он. — Мы определённо продолжим наше сотрудничество с агентством».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) возобновило переговоры с иранской стороной, касающиеся гарантий по ряду ядерных объектов в Иране.

По словам Гросси, он встретился с главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами и обсудил с ним указанные вопросы. В июне директор МАГАТЭ утверждал, что Тегеран не дал разъяснений агентству по поводу происхождения урана на трёх незаявленных объектах.