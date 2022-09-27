Курган, 27 сентября, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В школах Курганской области 27 сентября занятия начались с минуты молчания. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области «Ижевск, мы с тобой!» — курганские школьники

Педагоги, школьники и студенты Курганской области почтили память погибших в школе №88 города Ижевка во время вооружённого нападения 26 сентября.

Отмечается, что в регионе уделяется пристальное внимание мерам безопасности в образовательных учреждениях. В Курганской области — более 900 объектов образования. На всех них составлены паспорта безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поручению главы Кургана Елены Ситниковой, в связи с событиями в Ижевске, меры безопасности на социальных объектах города будут усилены.