Остин, США, , 09:24 — REGNUM Студия Certain Affinity, помогавшая в разработке Halo Infinite, заявила, что последние два года работала над созданием чего-то «большого и нового для франшизы». Об этом 27 сентября сообщает портал GamesRadar.

Halo Infinite 343 Industries

Генеральный директор компании Макс Хоберман дал понять, что его команда полностью отвечает за этот неанонсированный проект, фактически «от концепции до дизайна». «Это наш самый крупный проект из трех наших проектов на данный момент. Над ним работает около 100 разработчиков», — сказал Хоберман, отметив, что, к сожалению, пока он не может выдать больше информации.

Напомним, Макс Хоберман основал Certain Affinity в 2006 году вместе с другими бывшими сотрудниками студии Bungie. Компания участвовала в разработке таких игр, как Call of Duty: World at War, Call of Duty: Black Ops, Left 4 Dead, Doom, Call of Duty: Modern Warfare Remastered и других. Она также помогала в реализации практически всех проектов франшизы Halo, начиная со второй части игры.

