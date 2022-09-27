Красногорск, 27 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Торжественная церемония вручения личного стрелкового оружия гражданам, которые были призваны в рамках частичной мобилизации, прошла в танковой дивизии Западного военного округа в Подмосковье. Видеозапись церемонии 27 сентября обнародовало Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации выдают личное оружие в соответствии с занимаемой должностью.

При это указывается, что в течение ближайшего времени мобилизованные лица начнут проходить занятия по огневой, тактической и специальной подготовке на одном из военных полигонов округа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в калужских муниципалитетах создают рабочие группы по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан.