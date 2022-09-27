Аддис-Абеба, 27 сентября, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Грузовой автомобиль Всемирной продовольственной программы (WFP — входит в структуру ООН) пострадал при ударе беспилотного летательного аппарата в штате Тыграй на севере Эфиопии, сообщили в пресс-службе организации.

Jumping cheese Взрыв

Инцидент произошел 25 сентября в районе Зана Вореда. Обломки от удара попали в грузовик, водитель которого получил ранения. В WFP допустили, что дальнейшая раздача продовольствия в штате может быть прекращена.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа боевая авиация Эфиопии сбила самолет, который нарушил воздушное пространство страны.

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