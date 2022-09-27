Москва, , 09:21 — REGNUM Министерство транспорта России обратилось к Минобороны РФ с просьбой дать отсрочку от мобилизации ведущим специалистам гражданской авиации. Об этом 27 сентября сообщает газета «Известия».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Издание ссылается на источники, близкие к Минтрансу. По их данным, ведомство просит дать отсрочку пилотам и инженерам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее к профильным министерствам и в правительство обратились предприятия сферы АПК и производители строительных материалов. Они просят предоставить их сотрудникам отсрочку от мобилизации, указывая на экономические риски.