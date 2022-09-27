Абакан, 27 сентября, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Первую группу мобилизованных из Хакасии проводили к месту спецподготовки. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Уточняется, что 26 сентября первые мобилизованные из Хакасии отправилась из призывного пункта на учебно-материальную базу Министерства обороны РФ. Там они пройдут военную подготовку и боевое слаживание с учётом опыта специальной военной операции.

В Абакане состоялся митинг в поддержку мобилизованных граждан. Глава Хакасии Валентин Коновалов подчеркнул, что российская армия сегодня отстаивает право нашего народа жить без страха по своим обычаям и традициям, говорить на родном языке. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны Советская армия спасла весь мир от нацизма. Сегодня приходится делать это снова.

Коновалов поручил правительству республики и главам муниципалитетов окружить заботой каждую семью, которой коснулась частичная мобилизация.

«Вся Хакасия сегодня желает вам воинской удачи и скорейшего возвращения домой!» — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. Призыву подлежат лица, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Читайте также: С боевым настроем идут в военкоматы мужчины в Хакасии