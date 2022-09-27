Москва, 27 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. Сегодня, 27 сентября, гутой туман наблюдается в большинстве районов Москвы и Подмосковья, а также в прилегающих с юго-запада, запада и севера регионах. Об этом в своём Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Artem Svetlov Туман в Москве

По его словам, московские аэродромы фиксируют туман с ухудшением видимости до 100-300 м. Возможны задержки прилётов и вылетов авиарейсов.

Также может быть затруднено движение автомобильного и железнодорожного транспорта. При этом Леус прогнозирует, что туман постепенно рассеется и днём будет солнечно.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

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