Благовещенск, , 09:25 — REGNUM В Амурской области начались учения на полигоне «Екатеринославский». Военнослужащими мотострелковых подразделений выполнены первые боевые стрельбы, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

Военнослужащие Министерство обороны Российской Федерации

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Мобилизованные резервисты стреляли из АК-12 по условному врагу, их также учили метать гранаты и готовить оружие к бою. Решались сразу несколько огневых задач.

«На данном участке войскового стрельбища проводится подготовка военнослужащих, прибывших для укомплектования воинских частей. В связи с этим проводятся занятия, чтобы военнослужащие вспомнили и освежили свои навыки по огневой подготовке и уже реально могли это применить в боевой обстановке», — отметил инструктор по огневой подготовке​.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области из-за неувязок в военкоматах для подготовки к участию в спецоперации забрали более ста человек, не подлежащих призыву. Их уже вернули обратно домой.