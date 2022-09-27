Санкт-Петербург, 27 сентября, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга за последние дни в семь раз чаще стали обращаться за услугами юристов. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса YouDo. Жители Петербурга также активно интересуются оформлением доверенностей у нотариусов.

Chuiandlau.com.hk Юрист

Резкий спрос был зафиксирован с 20 по 25 сентября 2022 года. По сравнению с предыдущей неделей, пользователи на 90% стали чаще публиковать запросы на получение помощи специалистов юридической сферы.

В частности, петербуржцы хотят узнать, что им делать при получении повестки на частичную мобилизацию, как получить отсрочку. Также востребованы консультации по вопросам военных билетов и иным услугам юристов, связанным с армейской службой.

Отметим, что в среднем одна консультация юриста обойдётся в крупных городах России в 1800 рублей. За юридическое сопровождение придётся отдать от 3500 рублей.