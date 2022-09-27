Ульяновск, 27 сентября, 2022, 09:16 — ИА Регнум. В Ульяновской области после трагедии в школе Ижевска обсудили предложения по усилению безопасности в школах. В частности, будет разработано техническое задание для частных охранных предприятий, проведут аттестацию школьных охранников и организуют учебно-эвакуационные тренировки для учащихся. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам внеочередного заседания регионального совета безопасности.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Охранник

Глава региона в своём выступлении отметил, что стрельба в ижевской школе стала «большим потрясением» и нельзя «допустить повторения» трагедии. Алексей Русских признал, что охранниками в школах «не всегда» работают люди, способные «защитить наших детей», большинство из них — пенсионеры.

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В связи с этим губернатор дал «ряд поручений» по усилению безопасности в школах:

«Ситуацию надо исправить. В ближайшее время будет проведена комплексная аттестация всех охранников, которые работают в детских садах, школах и других образовательных учреждениях».

Также губернатор предложил сформулировать единое техническое задание для частных охранных предприятий, через которые охранники трудоустраиваются в школы.

Отдельный блок предложений касается работы руководителей школ. Совместно с правоохранителями принято решение организовать для директоров школ семинар по работе в условиях чрезвычайной ситуации. Также в учебных заведениях должны пройти учебно-тренировочные мероприятия по экстренной эвакуации, для школьников и студентов разработают соответствующие методические инструкции.

Напомним, что ранее экс-губернатор Ульяновской области, депутат Госдумы Сергей Морозов после трагедии в Удмуртии предложил перевести школы «хотя бы к третьей категории опасности», технически их оснастить и обеспечить профессиональной военизированной охраной.

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов высказал мнение, что стоит вопрос привлечения штата сотрудников Росгвардии для охраны образовательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM , 26 сентября в Ижевске произошла стрельба школе № 88. В результате от полученных ранений погибли 17 человек, включая 11 детей, более двух десятков пострадали. По предварительным данным, преступление совершил выпускник школы. В Удмуртии объявлен трёхдневный траур.